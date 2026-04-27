BASF Aktie
Marktkap. 48,22 Mrd. EURKGV 24,47 Div. Rendite 5,06%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Georgina Fraser am Donnerstagmorgen nach dem Bericht. Dies dürfte aber von Kommentaren zu den Belastungen durch den Nahost-Krieg überschattet werden./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 09:57 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF SE
Zusammenfassung: BASF Buy
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
54,08 €
|Abst. Kursziel*:
16,49%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
53,73 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,25%
|
Analyst Name:
Georgina Fraser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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