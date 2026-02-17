Bayer Aktie
Marktkap. 45,13 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer
nach dem Glyphosat-Milliardenvergleich in den USA mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight"
belassen. Dies sei ein weiterer großer Schritt, um die Rechtsstreitigkeiten wegen des Unkrautvernichters
endlich beizulegen, schrieb Richard Vosser am Dienstagabend. Es gebe jedoch noch einiges zu bedenken,
so die Zustimmung der Gerichte. Zudem bestehe auch die Möglichkeit, dass viele Kläger sich gegen einen
Vergleich entscheiden. Sollten es zu viele sein, würde der gesamte Deal laut Bayer platzen. Gerade für
letztere hält Vosser die ohnehin ausstehende Entscheidung des obersten US-Gerichts für besonders
relevant. Hier winke für Bayer eine positive Präzedenzentscheidung hinsichtlich der Fälle, in denen sich
Kläger auf unzureichende Warnungen vor den Krebsrisiken durch Glyphosat beriefen - immerhin etwa 80
Prozent aller Verfahren. Die starke Kursreaktion der Bayer-Aktien habe die Vergleichslösung in etwa
eingepreist. Angesichts weiterhin bestehender Unsicherheiten rechnet Vosser für Mittwoch nicht mit einer
nochmaligen Outperformance./rob/ag/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 21:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-
Studie: 18.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG,
Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-
afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Bayer Overweight
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
49,70 €
|Abst. Kursziel*:
0,60%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
45,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,78%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bayer
