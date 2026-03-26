Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
DAX tiefer -- Asiens Börsen überwiegend fester -- Pernod erwägt wohl Übernahme von Brown-Forman -- CTS Eventim knackt Umsatzmarke von 3 Milliarden Euro -- BASF im Fokus
Beiersdorf Aktie

Beiersdorf Neutral

Beiersdorf Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 95 auf 90 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die Abhängigkeit von der Marke Nivea bremse das Wachstum der Hamburger, schrieb Olivier Nicolai am Freitag. Der Massenmarkt für Schönheitspflege sei enorm schwierig. In der Phase der "Neukalibrierung" sieht Nicolai zunächst kaum Margenpotenzial. Die Bilanz sei zwar enorm stark, werde aber nicht genutzt und das Aktienrückkaufprogramm sei enttäuschend./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 05:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf Neutral

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
74,72 €		 Abst. Kursziel*:
20,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
75,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,84%
Analyst Name:
Olivier Nicolai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
99,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

09:16 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
08:31 Beiersdorf Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.03.26 Beiersdorf Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.26 Beiersdorf Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.03.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
