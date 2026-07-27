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JP Morgan Chase & Co.

Beiersdorf Neutral

15:36 Uhr
Beiersdorf Neutral
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen und einer Gewinnwarnung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die reduzierten Jahresziele des Konsumgüterkonzerns lägen deutlich unter den Erwartungen und dürften zu merklich sinkenden Konsensschätzungen führen, schrieb Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 13:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 13:30 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf AG

Zusammenfassung: Beiersdorf Neutral

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
78,96 €		 Abst. Kursziel*:
1,32%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
80,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,42%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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