BP Aktie
Marktkap. 101,87 Mrd. EURKGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP nach Aussagen zu Kapitalausgaben und Verschuldung auf "Hold" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Das Handelsgeschäft des Öl- und Gasproduzenten sei ähnlich wie bei Shell gut gelaufen, schrieb Mark Wilson in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Im Rahmen der Erwartungen bis leicht positiv wertete der Experte die Aussagen unter dem Strich./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 03:03 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 03:03 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Hold
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
6,50 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
5,77 £
|Abst. Kursziel*:
12,63%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Mark Wilson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,01 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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