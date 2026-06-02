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Goldman Sachs Group Inc.

Brenntag SE Buy

08:16 Uhr
Brenntag SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Brenntag SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 71 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dauer der positiven Preis- und Absatzimpulse durch den Nahost-Krieg sei zwar unklar, zunächst gebe es für die Gewinnerwartungen aber eher Chancen als Risiken, schrieb Suhasini Varanasi am Dienstagabend. Sie hob ihre Prognosen für den Chemikalienhändler für 2026 an./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 17:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Buy

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
57,20 €		 Abst. Kursziel*:
27,62%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
56,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,57%
Analyst Name:
Suhasini Varanasi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Brenntag SE

08:16 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.05.26 Brenntag Buy Deutsche Bank AG
22.05.26 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.05.26 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
15.05.26 Brenntag Buy Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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