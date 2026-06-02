Brenntag Aktie
Marktkap. 8,27 Mrd. EURKGV 27,05 Div. Rendite 3,83%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 71 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dauer der positiven Preis- und Absatzimpulse durch den Nahost-Krieg sei zwar unklar, zunächst gebe es für die Gewinnerwartungen aber eher Chancen als Risiken, schrieb Suhasini Varanasi am Dienstagabend. Sie hob ihre Prognosen für den Chemikalienhändler für 2026 an./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 17:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Buy
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
73,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
57,20 €
|Abst. Kursziel*:
27,62%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
56,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,57%
|
Analyst Name:
Suhasini Varanasi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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