Brenntag Aktie
Marktkap. 7,78 Mrd. EURKGV 27,05 Div. Rendite 3,83%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag nach Eckdaten und einer Prognoseerhöhung auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Chemikalienhändler habe die Markterwartung für das operative Ergebnis (Ebitda) im zweite Quartal deutlich übertroffen, schrieb Marcus Dunford-Castro in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Mittelpunkt der Ebitda-Spanne für 2026 entspreche derweil der Markterwartung./rob/la/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Hold
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
53,80 €
|Abst. Kursziel*:
4,09%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
55,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,57%
|
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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