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Symbol BNTGF

Jefferies & Company Inc.

Brenntag SE Hold

21:31 Uhr
Brenntag SE Hold
Aktie in diesem Artikel
Brenntag SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag nach Eckdaten und einer Prognoseerhöhung auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Chemikalienhändler habe die Markterwartung für das operative Ergebnis (Ebitda) im zweite Quartal deutlich übertroffen, schrieb Marcus Dunford-Castro in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Mittelpunkt der Ebitda-Spanne für 2026 entspreche derweil der Markterwartung./rob/la/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Hold

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
53,80 €		 Abst. Kursziel*:
4,09%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
55,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,57%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Brenntag SE

21:31 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
16.06.26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
05.06.26 Brenntag Verkaufen DZ BANK
03.06.26 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.05.26 Brenntag Buy Deutsche Bank AG
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