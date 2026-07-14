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Jefferies & Company Inc.

Continental Buy

11:01 Uhr
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
70,72 EUR -1,26 EUR -1,75%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Analyst Michael Aspinall nannte diese in einer ersten Reaktion am Dienstag "stark". Allerdings seien die Prognosen der Hannoveraner für das Reifengeschäft zurückhaltend. Das verwundere, nachdem es sich im zweiten Quartal besonders gut entwickelt habe./rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Buy

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
70,68 €		 Abst. Kursziel*:
6,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
70,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,05%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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