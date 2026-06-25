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Bernstein Research

Continental Market-Perform

10:31 Uhr
Continental Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
73,38 EUR 0,02 EUR 0,03%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dies schrieb Eunice Lee am Donnerstag in der jährlichen Bestandsaufnahme der Investmentbank zur "elektrischen Revolution" in der globalen Autobranche. Dieses Mal widmete sie sich der Stabilität der Lieferkette, die angesichts der unterschiedlichen Elektrifizierungs-Akzeptanz und den geopolitischen Risiken an Bedeutung gewinne. Autobauer und ihre Zulieferer stünden unter zunehmendem Druck, Verwerfungen zu antizipieren und zu meistern - quer durch Beschaffung, Produktion und Logistik. Die Herausforderung für die Europäer liege darin, sich weiterhin Relevanz auf dem Heimatmarkt zu sichern./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Market-Perform

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
73,62 €		 Abst. Kursziel*:
-10,35%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
73,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,06%
Analyst Name:
Eunice Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-DD: Continental AG: Roland Welzbacher, buy
EQS Group EQS-DD: Continental AG: Christian Koetz, buy
EQS Group EQS-DD: Continental AG: Ulrike Hintze, buy
EQS Group EQS-PVR: Continental AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Continental AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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