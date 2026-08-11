CTS Eventim Aktie
Marktkap. 5,52 Mrd. EURKGV 27,18 Div. Rendite 1,83%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
AI Analyse
CTS Eventim Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Lara Simpson gab am Sonntag einen Ausblick auf den Quartalsbericht des Ticketvermarkters am 20. August. Die Profitabilität im zweiten Quartal könnte auf den ersten Blick enttäuschen, schrieb die Expertin. Neben dem Geschäftsmix sieht sie einen möglichen Grund insbesondere im Timing der Vermarktung der Olympischen und Paralympischen Spiele LA28./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 18:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
59,15 €
|Abst. Kursziel*:
60,61%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
58,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
61,84%
|
Analyst Name:
Lara Simpson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
96,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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