Dürr Aktie
Marktkap. 1,56 Mrd. EURKGV 7,64 Div. Rendite 3,55%
WKN 556520
ISIN DE0005565204
Symbol DUERF
Dürr Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Dürr nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Anlagenbauers seien im Rahmen seiner Erwartungen ausgefallen, hätten aber die Markterwartungen verfehlt, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dürr AG
Zusammenfassung: Dürr Buy
|Unternehmen:
Dürr AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
21,65 €
|Abst. Kursziel*:
29,33%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
21,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,63%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Dürr AG
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