Warburg Research

Dürr Buy

10:41 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Dürr nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Anlagenbauers seien im Rahmen seiner Erwartungen ausgefallen, hätten aber die Markterwartungen verfehlt, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dürr AG