Daimler Truck Aktie
Marktkap. 33,58 Mrd. EURKGV 14,57 Div. Rendite 5,09%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck von 45 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen vor der Berichtssaison der Investitionsgüterbranche am Dienstagabend noch einmal an. Insgesamt ist sie für Auftragseingang und Ergebnisse etwas skeptischer als der Markt und sieht durch das starke erste Quartal eine hohe Hürde aufgelegt. Im Schnitt steigen ihre Kursziele aber um 1,4 Prozent./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 23:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
46,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
44,27 €
|Abst. Kursziel*:
3,91%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
42,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,35%
|
Analyst Name:
Daniela Costa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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