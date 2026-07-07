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Goldman Sachs Group Inc.

Daimler Truck Neutral

12:51 Uhr
Daimler Truck Neutral
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
42,85 EUR -1,17 EUR -2,66%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck von 45 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen vor der Berichtssaison der Investitionsgüterbranche am Dienstagabend noch einmal an. Insgesamt ist sie für Auftragseingang und Ergebnisse etwas skeptischer als der Markt und sieht durch das starke erste Quartal eine hohe Hürde aufgelegt. Im Schnitt steigen ihre Kursziele aber um 1,4 Prozent./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 23:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
44,27 €		 Abst. Kursziel*:
3,91%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
42,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,35%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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