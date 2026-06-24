Danone Aktie
Marktkap. 46,31 Mrd. EURKGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone von 82 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lebensmittelkonzern mache langsame Fortschritte, schrieb David Hayes am Freitag im Ausblick auf die Halbjahreszahlen Ende Juli. Die Dynamik der US-Absatzzahlen verbessere sich zwar, dies aber langsamer als von ihm angedacht. Die Kapazitätsengpässe würden schrittweise behoben, doch der Wettbewerb sei intensiv. Der Absatz von Säuglingsnahrung erhole sich stetig von den Rückrufen im Januar./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 07:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Buy
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
72,04 €
|Abst. Kursziel*:
11,05%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
71,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,14%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.
|08:01
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets