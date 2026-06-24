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Danone Aktie

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Marktkap. 46,31 Mrd. EUR

KGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
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Symbol GPDNF

Jefferies & Company Inc.

Danone Buy

08:01 Uhr
Danone Buy
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
71,98 EUR 0,36 EUR 0,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone von 82 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lebensmittelkonzern mache langsame Fortschritte, schrieb David Hayes am Freitag im Ausblick auf die Halbjahreszahlen Ende Juli. Die Dynamik der US-Absatzzahlen verbessere sich zwar, dies aber langsamer als von ihm angedacht. Die Kapazitätsengpässe würden schrittweise behoben, doch der Wettbewerb sei intensiv. Der Absatz von Säuglingsnahrung erhole sich stetig von den Rückrufen im Januar./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 07:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Buy

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
72,04 €		 Abst. Kursziel*:
11,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
71,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,14%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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