Goldman Sachs Group Inc.

Deutsche Börse Neutral

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 274 Euro auf "Neutral" belassen. Die Eschborner hätten die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Oliver Carruthers am Montagabend nach den Quartalszahlen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 19:24 / BST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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