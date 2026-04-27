Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 48,03 Mrd. EURKGV 20,53 Div. Rendite 1,88%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 274 Euro auf "Neutral" belassen. Die Eschborner hätten die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Oliver Carruthers am Montagabend nach den Quartalszahlen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 19:24 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Börse Neutral
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
274,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
266,30 €
|Abst. Kursziel*:
2,89%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
267,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,62%
|
Analyst Name:
Oliver Carruthers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
283,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Börse AG
|10:51
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|09:51
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|08:56
|Deutsche Börse Outperform
|Oddo BHF
|08:01
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|10:51
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|09:51
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|08:56
|Deutsche Börse Outperform
|Oddo BHF
|08:01
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|10:51
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|09:51
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|08:56
|Deutsche Börse Outperform
|Oddo BHF
|08:01
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|30.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|15.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|24.02.20
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|11.03.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets