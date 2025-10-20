JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Börse Neutral

21:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse nach den Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 244 Euro belassen. Zwar habe der Börsenbetreiber mit seinem operativen Ergebnis (Ebitda) die Konsensschätzung um vier Prozent übertroffen, doch die Jahresziele seien lediglich bestätigt worden, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Montag vorliegenden Schnelleinschätzung. Trotz des besser als erwartet ausgefallenen Quartals und der schwachen Aktienkursentwicklung im selbigen rechne er mit einer negativen Kursreaktion am Dienstag. Dafür verwies er auf das hinter den Erwartungen zurückgebliebene Geschäftsfeld Investment Management Solutions (IMS)./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 19:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 19:23 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com