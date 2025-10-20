DAX 24.309 +0,3%ESt50 5.711 +0,6%MSCI World 4.420 +1,1%Top 10 Crypto 15,94 +7,1%Nas 23.637 +1,9%Bitcoin 98.238 -0,2%Euro 1,1646 +0,1%Öl 65,62 -0,1%Gold 3.985 -2,3%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse nach den Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 244 Euro belassen. Zwar habe der Börsenbetreiber mit seinem operativen Ergebnis (Ebitda) die Konsensschätzung um vier Prozent übertroffen, doch die Jahresziele seien lediglich bestätigt worden, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Montag vorliegenden Schnelleinschätzung. Trotz des besser als erwartet ausgefallenen Quartals und der schwachen Aktienkursentwicklung im selbigen rechne er mit einer negativen Kursreaktion am Dienstag. Dafür verwies er auf das hinter den Erwartungen zurückgebliebene Geschäftsfeld Investment Management Solutions (IMS)./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 19:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 19:23 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
244,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
227,30 €		 Abst. Kursziel*:
7,35%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
228,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,69%
Analyst Name:
Enrico Bolzoni 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
268,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

