Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 47,12 Mrd. EURKGV 20,53 Div. Rendite 1,88%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 302 auf 293 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Enrico Bolzoni kappte in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht des Börsenbetreibers seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie bis 2028. Der Grund seien geringere Umsatzprognosen für die Bereiche Handel und Clearing, die nur teilweise durch höhere Umsätze in den Bereichen Fonds- und Sicherheitsdienstleistungen kompensiert würden./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 19:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Börse
Zusammenfassung: Deutsche Börse Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
293,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
275,00 €
|Abst. Kursziel*:
6,55%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
261,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,09%
|
Analyst Name:
Enrico Bolzoni
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
283,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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