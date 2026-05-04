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Marktkap. 47,12 Mrd. EUR

KGV 20,53 Div. Rendite 1,88%
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WKN 581005

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Symbol DBOEF

JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Börse Overweight

09:01 Uhr
Deutsche Börse Overweight
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
261,40 EUR 0,40 EUR 0,15%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 302 auf 293 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Enrico Bolzoni kappte in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht des Börsenbetreibers seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie bis 2028. Der Grund seien geringere Umsatzprognosen für die Bereiche Handel und Clearing, die nur teilweise durch höhere Umsätze in den Bereichen Fonds- und Sicherheitsdienstleistungen kompensiert würden./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 19:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Börse

Zusammenfassung: Deutsche Börse Overweight

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
293,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
275,00 €		 Abst. Kursziel*:
6,55%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
261,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,09%
Analyst Name:
Enrico Bolzoni 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
283,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

09:01 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
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