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GBC

Deutsche Grundstücksauktionen Kaufen

10:59 Uhr
Deutsche Grundstücksauktionen Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Grundstücksauktionen AG
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Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) nach zwei Übergangsjahren wieder Wachstum erzielt und den Objektumsatz klar auf 90,88 Mio. Euro (GJ 2024: 73,87 Mio. Euro) gesteigert. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und erneuern das positive Votum.
Nach Analystenaussage markiere die aktuelle Entwicklung einen klaren Wendepunkt. Im Geschäftsjahr 2025 habe die DGA mit einem Gruppenobjektumsatz von rund 90,9 Mio. Euro die eigene Zielmarke deutlich übertroffen und ein Wachstum von über 23 Prozent erzielt. Das bereinigte Nettoaufgeld sei auf 8,10 Mio. Euro (GJ 2024: 7,43 Mio. Euro) wieder spürbar über den Vorjahreswert geklettert. In einem außergewöhnlich starken vierten Quartal habe das Unternehmen zudem Nachverkäufe aus früheren Auktionen sowie zusätzliche Maklertransaktionen realisiert. Strategisch setze die Deutsche Grundstücksauktionen AG konsequent auf Qualität und Wertigkeit statt auf Volumen. Die bewusste Reduktion niedrigpreisiger Objekte, insbesondere im Onlinegeschäft, führe zwar zu geringeren Verkaufsquoten, erhöhe jedoch die Wertschöpfung pro Transaktion. In der Folge bestätigen die Analysten im Rahmen der „Best of m:access 2026“-Studie das Kursziel von 12,85 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 24.03.2026, 10:50 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 18.03.2026 um 11:25 Uhr fertiggestellt und am 19.03.2026 um 11:30 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=02302ed61984735d4d403f296ed40b4c
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Grundstücksauktionen Kaufen

Unternehmen:
Deutsche Grundstücksauktionen AG		 Analyst:
GBC		 Kursziel:
12,85 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
5,45 €		 Abst. Kursziel*:
135,78%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
5,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
133,64%
Analyst Name:
Matthias Greiffenberger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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