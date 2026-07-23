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easyJet Aktie

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Bernstein Research

easyJet Market-Perform

11:31 Uhr
easyJet Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
7,15 EUR 0,14 EUR 2,06%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 660 Pence belassen. Insgesamt liefen die Geschäfte des Billigfliegers recht gut, im Fokus stehe aber die geplante Übernahme des Konzerns, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/mis/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 16:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Market-Perform

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
6,60 £
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
7,05 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,77 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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