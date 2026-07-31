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E.ON Aktie

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KGV 24,30 Div. Rendite 3,53%
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Symbol ENAKF

Jefferies & Company Inc.

EON SE Buy

08:36 Uhr
EON SE Buy
Aktie in diesem Artikel
E.ON SE
18,95 EUR 0,22 EUR 1,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Eon von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 17,40 auf 22,70 Euro angehoben. Am Markt unterschätze man die Möglichkeiten im Zusammenhang mit Investitionen in die Energienetze, schrieb Ahmed Farman in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Ausbaupläne in Deutschland und regulatorische Vorgaben für die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten der Stromerzeuger seien die absehbaren Impulsgeber in den kommenden Monaten./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 07:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: E.ON Buy

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
22,70 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,80 €		 Abst. Kursziel*:
20,78%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
18,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,79%
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,28 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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