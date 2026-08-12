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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

EON SE Overweight

14:11 Uhr
EON SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
E.ON SE
17,48 EUR -0,85 EUR -4,61%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 21,70 Euro auf "Overweight" belassen. Pavan Mahbubani beschäftigte sich am Freitag mit den Auswirkungen des Festlegungsentwurfs der Bundesnetzagentur für die Regulierung des Gasmarktes. Die Vorschläge fielen zwar mit Blick auf die Eigenkapitalrendite vor Steuern schwächer aus als erwartet. Allerdings sieht der Experte mehrere Bereiche in dem Entwurf, die auf den Stromsektor nicht anwendbar seien beziehungsweise Anpassungen erforderten. Insofern wertet er die Kursverluste als Reaktion auf die Nachrichten als Einstiegsgelegenheit in die Aktien des Energiekonzerns./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 11:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 11:38 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: E.ON

Zusammenfassung: E.ON Overweight

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
21,70 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
17,58 €		 Abst. Kursziel*:
23,40%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
17,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,14%
Analyst Name:
Pavan Mahbubani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:11 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
11:21 E.ON Equal Weight Barclays Capital
13.08.26 E.ON Buy Deutsche Bank AG
12.08.26 E.ON Halten DZ BANK
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