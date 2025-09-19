DAX 23.484 -0,7%ESt50 5.431 -0,5%Top 10 Crypto 15,60 -2,5%Dow 46.322 +0,0%Nas 22.702 +0,3%Bitcoin 96.077 -2,2%Euro 1,1771 +0,2%Öl 66,36 -0,5%Gold 3.721 +1,0%
EssilorLuxottica Aktie

274,80 EUR +0,80 EUR +0,29 %
FSE
273,70 EUR -1,00 EUR -0,36 %
GVIE
Marktkap. 126,22 Mrd. EUR

KGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195

ISIN FR0000121667

Symbol ESLOF

Goldman Sachs Group Inc.

EssilorLuxottica Buy

15:56 Uhr
EssilorLuxottica Buy
EssilorLuxottica
274,80 EUR 0,80 EUR 0,29%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 277 auf 305 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wearables-Geschäft des Optikkonzerns nehme Fahrt auf, schrieb Louise Singlehurst am Montag nach der jüngsten Ankündigung neuer Produkte. Die Stärke der Partnerschaft mit Meta werde deutlich./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 00:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
305,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
273,70 €		 Abst. Kursziel*:
11,44%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
274,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,99%
Analyst Name:
Louise Singlehurst 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
281,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

15:56 EssilorLuxottica Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:16 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.09.25 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.25 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
10.09.25 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

