Evonik Aktie
Marktkap. 7,75 Mrd. EURKGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Evonik von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 18,80 auf 17,50 Euro gesenkt. Der Bewertungsrückstand des Spezialchemiekonzerns zu den wichtigsten Wettbewerbern habe sich auf rund 20 Prozent vergrößert, begründete Chris Counihan sein neues Anlagevotum in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel rechtfertigte er mit seiner reduzierten Ergebnisprognose (Ebitda) für 2025 nach den Halbjahreszahlen von Evonik./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 12:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: EVONIK
Zusammenfassung: Evonik Hold
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
17,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
16,65 €
|Abst. Kursziel*:
5,11%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
16,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,04%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
