DAX 23.924 +0,3%ESt50 5.263 +0,3%Top 10 Crypto 15,74 +2,2%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 98.154 -0,5%Euro 1,1678 +0,2%Öl 67,31 +0,5%Gold 3.386 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Zalando ZAL111 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Amazon 906866 RENK RENK73 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliche US-Chip-Zölle im Blick: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen fest -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Toyota-Aktie fällt: Toyota streicht Gewinnprognose deutlich zusammen Toyota-Aktie fällt: Toyota streicht Gewinnprognose deutlich zusammen
Appfolio – Neue KI-Applikationen und Immobilien-Boom sorgen für Schwung! Appfolio – Neue KI-Applikationen und Immobilien-Boom sorgen für Schwung!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Evonik Aktie

Kaufen
Verkaufen
Evonik Aktien-Sparplan
16,66 EUR +0,15 EUR +0,91 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 7,75 Mrd. EUR

KGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN EVNK01

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000EVNK013

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EVKIF

Jefferies & Company Inc.

Evonik Hold

08:06 Uhr
Evonik Hold
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
16,66 EUR 0,15 EUR 0,91%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Evonik von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 18,80 auf 17,50 Euro gesenkt. Der Bewertungsrückstand des Spezialchemiekonzerns zu den wichtigsten Wettbewerbern habe sich auf rund 20 Prozent vergrößert, begründete Chris Counihan sein neues Anlagevotum in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel rechtfertigte er mit seiner reduzierten Ergebnisprognose (Ebitda) für 2025 nach den Halbjahreszahlen von Evonik./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 12:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: EVONIK

Zusammenfassung: Evonik Hold

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
17,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
16,65 €		 Abst. Kursziel*:
5,11%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
16,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,04%
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Evonik AG

08:06 Evonik Hold Jefferies & Company Inc.
06.08.25 Evonik Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.25 Evonik Buy Deutsche Bank AG
01.08.25 Evonik Kaufen DZ BANK
01.08.25 Evonik Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Evonik AG

finanzen.net Lohnende Evonik-Investition? MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Evonik von vor 10 Jahren bedeutet MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Evonik von vor 10 Jahren bedeutet
finanzen.net Directors' Dealings bei Evonik: Insider ersteht weitere Anteile
finanzen.net Vorstand baut Engagement aus - so reagiert die Evonik-Aktie
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, Kauf
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Thomas Wessel, Kauf
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter
finanzen.net Evonik-Aktie im Minus: 2025er-Gewinn nur am unteren Zielwert erwartet
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Evonik auf 'Kaufen' - Fairer Wert 24 Euro
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX fällt zurück
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Thomas Wessel, buy
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Evonik AG zu myNews hinzufügen