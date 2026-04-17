Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Fraport Aktie

75,90 EUR -1,90 EUR -2,44 %
STU
Marktkap. 7,23 Mrd. EUR

KGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN 577330

ISIN DE0005773303

Symbol FPRUF

Jefferies & Company Inc.

Fraport Buy

09:01 Uhr
Fraport Buy
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
75,90 EUR -1,90 EUR -2,44%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die Sperrungen von Luftraum und Kerosinnachschub sorgten 2026 für schwierige Voraussetzungen, schrieb Graham Hunt am Sonntag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 5. Mai. Bisher sieht er jedoch kaum Belastungen für Fraport./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2026 / 20:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2026 / 20:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport Buy

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
75,00 €		 Abst. Kursziel*:
26,67%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
75,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,16%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

09:01 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
15.04.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
13.04.26 Fraport Overweight Barclays Capital
13.04.26 Fraport Sell UBS AG
23.03.26 Fraport Overweight Barclays Capital
