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Fraport Aktie

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Fraport Aktien-Sparplan
67,20 EUR +0,40 EUR +0,60 %
STU

Marktkap. 6,19 Mrd. EUR

KGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN wurde kopiert
NEU
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WKN 577330

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ISIN DE0005773303

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Symbol FPRUF

Goldman Sachs Group Inc.

Fraport Neutral

11:36 Uhr
Fraport Neutral
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
67,20 EUR 0,40 EUR 0,60%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fraport von 77 auf 76 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset nahm am Freitag nur kleinere Anpassungen an den Quartalsbericht vor./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 19:20 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Neutral

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
66,80 €		 Abst. Kursziel*:
13,77%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
67,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,10%
Analyst Name:
Patrick Creuset 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

11:36 Fraport Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:16 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-News: Share Buyback for the Employee Participation Program
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Dividend Forecast
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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