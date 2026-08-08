Fraport Aktie
Marktkap. 6,19 Mrd. EURKGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fraport von 77 auf 76 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset nahm am Freitag nur kleinere Anpassungen an den Quartalsbericht vor./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 19:20 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Neutral
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
76,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
66,80 €
|Abst. Kursziel*:
13,77%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
67,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,10%
|
Analyst Name:
Patrick Creuset
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fraport AG
|11:36
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:16
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fraport Neutral
|UBS AG
|11:36
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:16
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fraport Neutral
|UBS AG
|08:16
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|10.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|11:36
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Fraport Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital