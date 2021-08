ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Freenet nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Mobilfunkanbieter habe in einem insgesamt guten zweiten Quartal mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) positiv überrascht, während der Umsatz den Erwartungen entspreche, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/edh