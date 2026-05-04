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Marktkap. 10,78 Mrd. EUR

KGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
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WKN 578580

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ISIN DE0005785802

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Symbol FMCQF

JP Morgan Chase & Co.

Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight

13:56 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC auf "Underweight" mit einem Kursziel von 37,40 Euro belassen. Dank vorteilhafter Vergütungsregeln in den USA sei das erste Quartal weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Analyst hob zudem hervor, dass das Mengenwachstum in den USA sich weiter abgeschwächt habe. Investoren könnten das erste Quartal als den Höhepunkt sehen, ergänzte er und sieht aktuell etwas mehr Gründe für Pessimisten als für Optimisten./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:19 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
37,40 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
37,59 €		 Abst. Kursziel*:
-0,51%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
36,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,27%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:56 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:11 Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight Barclays Capital
09:56 Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:46 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform Jefferies & Company Inc.
04.05.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight JP Morgan Chase & Co.
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