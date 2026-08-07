JP Morgan Chase & Co.

GEA Neutral

09:36 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 64,50 Euro auf "Neutral" belassen. Diese deckten sich mit den vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Akash Gupta in seiner ersten Einschätzung am Montag. Im Detail habe die operative Marge (Ebitda) des Anlagenbauers vom Geschäftssegment Pure Flow Processing (PFP) profitiert. Das Segment habe bei der Marge um 2,5 Prozentpunkte besser abgeschnitten als erwartet./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 07:24 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 07:24 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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