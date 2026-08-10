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GEA Aktie

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64,15 EUR +0,15 EUR +0,23 %
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Marktkap. 10,39 Mrd. EUR

KGV 22,77 Div. Rendite 2,25%
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Symbol GEAGF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

GEA Neutral

08:01 Uhr
GEA Neutral
Aktie in diesem Artikel
GEA
64,15 EUR 0,15 EUR 0,23%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea nach dem detaillierten Quartalsbericht des Anlagenbauers von 64,50 auf 67,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Gea habe bereits am 21. Juli über besser als erwartet ausgefallene Auftragseingänge und Margen berichtet sowie die Gesamtjahresprognose angehoben, erinnerte Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun hob er hervor, dass das Management die Gesamtnachfrage weiterhin optimistisch beurteile. Er hob seine Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis für 2026 und 2027 an./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 18:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 18:36 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

Zusammenfassung: GEA Neutral

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
67,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
63,05 €		 Abst. Kursziel*:
7,06%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
64,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,22%
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GEA

08:01 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 GEA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 GEA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 GEA Outperform RBC Capital Markets
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Nachrichten zu GEA

finanzen.net Bilanz GEA-Aktie dennoch in Rot: Höherer Nettogewinn im zweiten Quartal GEA-Aktie dennoch in Rot: Höherer Nettogewinn im zweiten Quartal
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Gea auf 74 Euro - 'Outperform'
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EQS Group EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net GEA Aktie News: GEA zeigt sich am Mittag freundlich
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Gea nach Zahlen gefragt - Kursgewinn aber etwas verringert
finanzen.net Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet GEA-Aktie mit Outperform
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finanzen.net JP Morgan Chase & Co.: Neutral für GEA-Aktie
EQS Group EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
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EQS Group EQS-News: GEA announces new share buyback program of up to EUR 500 million
EQS Group EQS-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA Group Aktiengesellschaft resolves new share buyback program with cancellation with a volume up to EUR 500 million
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EQS Group EQS-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: Preliminary numbers for Q2 2026 exceed market expectation - increase of guidance for fiscal year 2026
EQS Group EQS-AFR: GEA Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Dr. Nadine Sterley, buy
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