Gerresheimer Aktie
Marktkap. 949,85 Mio. EURKGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E
ISIN DE000A0LD6E6
Symbol GRRMF
Gerresheimer Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Gerresheimer von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel von 18,90 auf 28,70 Euro angehoben. Im Juni habe es von dem Verpackungshersteller schon die zweite Gewinnwarnung binnen drei Monaten gegeben, erwähnte Delphine Le Louet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit den neu formulierten Eckdaten für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 habe das Unternehmen aber womöglich einen Schritt gemacht, um die "schwierigen Zeiten" hinter sich zu lassen. Das Profil von Chancen und Risiken sei nun ausgewogen./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 06:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 06:46 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
Zusammenfassung: Gerresheimer Market-Perform
|Unternehmen:
Gerresheimer AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
28,70 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
29,08 €
|Abst. Kursziel*:
-1,31%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
27,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,02%
|
Analyst Name:
Delphine Le Louet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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