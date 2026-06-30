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Bernstein Research

Gerresheimer Market-Perform

16:11 Uhr
Gerresheimer Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Gerresheimer AG
27,86 EUR 0,40 EUR 1,46%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Gerresheimer von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel von 18,90 auf 28,70 Euro angehoben. Im Juni habe es von dem Verpackungshersteller schon die zweite Gewinnwarnung binnen drei Monaten gegeben, erwähnte Delphine Le Louet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit den neu formulierten Eckdaten für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 habe das Unternehmen aber womöglich einen Schritt gemacht, um die "schwierigen Zeiten" hinter sich zu lassen. Das Profil von Chancen und Risiken sei nun ausgewogen./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 06:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 06:46 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Zusammenfassung: Gerresheimer Market-Perform

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
28,70 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
29,08 €		 Abst. Kursziel*:
-1,31%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
27,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,02%
Analyst Name:
Delphine Le Louet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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