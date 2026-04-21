DAX 24.195 -0,3%ESt50 5.906 -0,4%MSCI World 4.626 -0,1%Top 10 Crypto 9,8915 -1,4%Nas 24.658 +1,6%Bitcoin 66.837 +0,0%Euro 1,1706 +0,0%Öl 103,2 +1,6%Gold 4.714 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen im Minus -- Tesla überrascht positiv -- KI-Sorgen belasten IBM - Softwareumsatz wie erwartet gestiegen -- L'Oréal, Stabilus, EssilorLuxottica im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live: Als Privatanleger wie die Profis handeln - das Bulle und Bär-Depot im April Um 18 Uhr live: Als Privatanleger wie die Profis handeln - das Bulle und Bär-Depot im April
Webinar mit Hans-Jürgen Haack: Die Folgen des Iran-Konflikts - Strategien für lukrative Trades in Indizes, Aktien und Rohstoffe Webinar mit Hans-Jürgen Haack: Die Folgen des Iran-Konflikts - Strategien für lukrative Trades in Indizes, Aktien und Rohstoffe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Givaudan Aktie

Kaufen
Verkaufen
Givaudan Aktien-Sparplan
3.047,00 EUR -18,00 EUR -0,59 %
STU
3.047,00 EUR -9,00 EUR -0,29 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 28,69 Mrd. EUR

KGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 938427

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0010645932

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GVDBF

Jefferies & Company Inc.

Givaudan Buy

08:01 Uhr
Givaudan Buy
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.047,00 EUR -18,00 EUR -0,59%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Givaudan von 3500 auf 3300 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal "riecht nach Einstiegszeitpunkt", schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch in seinem Ausblick auf die Berichtssaison von Europas Aromen- und Duftstoffherstellern. Die Wachstumserwartungen seien in den vergangenen zwölf Monaten deutlich gesunken. Der Wachstumskonsens habe nicht nur für 2026, sondern auch für die kommenden drei Jahre korrigiert - hier um 20 Prozent. Die korrespondierende Kurskorrektur hält der Experte für übertrieben. Die Parfümdynamik halte sich und im Nahrungsmittelbereich stünden gute Nachrichten an. Dunford-Castro empfiehlt Croda nun zum Kauf und sieht Symrise weniger skeptisch als bisher./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 15:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Buy

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
3.300,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
2.818,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
17,10%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.140,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

08:01 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
16.04.26 Givaudan Neutral UBS AG
15.04.26 Givaudan Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.04.26 Givaudan Hold Deutsche Bank AG
15.04.26 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Givaudan AG

finanzen.net Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste
finanzen.net SMI-Handel aktuell: SMI mittags leichter
finanzen.net Dienstagshandel in Zürich: SLI am Dienstagmittag in Rot
finanzen.net SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Givaudan von vor 5 Jahren angefallen
finanzen.net Optimismus in Zürich: SMI startet mit Gewinnen
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zeigt sich mittags leichter
finanzen.net Börse Zürich in Grün: SMI zeigt sich fester
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Givaudan auf 'Overweight' - Ziel 3600 Franken
RSS Feed
Givaudan AG zu myNews hinzufügen