Givaudan Aktie
Marktkap. 28,69 Mrd. EURKGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Givaudan von 3500 auf 3300 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal "riecht nach Einstiegszeitpunkt", schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch in seinem Ausblick auf die Berichtssaison von Europas Aromen- und Duftstoffherstellern. Die Wachstumserwartungen seien in den vergangenen zwölf Monaten deutlich gesunken. Der Wachstumskonsens habe nicht nur für 2026, sondern auch für die kommenden drei Jahre korrigiert - hier um 20 Prozent. Die korrespondierende Kurskorrektur hält der Experte für übertrieben. Die Parfümdynamik halte sich und im Nahrungsmittelbereich stünden gute Nachrichten an. Dunford-Castro empfiehlt Croda nun zum Kauf und sieht Symrise weniger skeptisch als bisher./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 15:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Buy
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
3.300,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
2.818,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
17,10%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.140,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Givaudan AG
|08:01
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Givaudan Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital