Software-Aktien im Blick: Darum sehen Analysten starkes Potenzial für ServiceNow, Shopify & Co.
Profil

Givaudan Aktie

3.353,00 EUR -28,00 EUR -0,83 %
L&S
3.072,00 CHF -23,00 CHF -0,74 %
SWX
Marktkap. 31,16 Mrd. EUR

KGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427

ISIN CH0010645932

JP Morgan Chase & Co.

Givaudan Neutral

09:51 Uhr
Givaudan Neutral
Givaudan AG
3.353,00 EUR -28,00 EUR -0,83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan auf "Neutral" belassen. Das in den Jahren 2021 bis 2024 prozentual zweistellige Wachstum im Endmarktsegment hochwertiger Duftstoffe habe sich im vergangenen Jahr abgeschwächt, schrieb Edward Hockin in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Indizien von Anbietern wie Coty, Interparfums und auch Douglas ließen auf eine geringe Transparenz im laufenden Jahr schließen. Givaudan habe im Schlussquartal 2025 enttäuscht./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 20:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
3.066,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
3.072,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Edward Hockin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.565,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

09:51 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.26 Givaudan Halten DZ BANK
04.02.26 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
30.01.26 Givaudan Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Givaudan AG

SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Givaudan von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net Zuversicht in Zürich: SMI zum Start auf grünem Terrain
finanzen.net Handel in Zürich: SLI zum Start des Montagshandels im Aufwind
finanzen.net Börse Zürich: SMI schwächelt
finanzen.net Angespannte Stimmung in Zürich: SLI verbucht am Freitagmittag Verluste
finanzen.net Schwache Performance in Zürich: SMI zum Start des Freitagshandels schwächer
finanzen.net SLI-Handel aktuell: SLI verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge
finanzen.net SIX-Handel SMI schwächelt nachmittags
finanzen.net Handel in Zürich: SMI letztendlich mit Gewinnen
