Hannover Rück Aktie
Marktkap. 29,28 Mrd. EURKGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
Hannover Rück Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Neutral" belassen. Die Hannoveraner hätten das Jahr 2025 stark beendet, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag. Das Wachstum aus der Erneuerungsrunde sei allerdings etwas geringer als avisiert./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Neutral
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
290,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
238,20 €
|Abst. Kursziel*:
21,75%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
248,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,94%
|
Analyst Name:
Kamran M Hossain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
294,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hannover Rück
|14:21
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:21
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|13:31
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|13:26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:06
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:21
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:21
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|13:31
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|13:26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:06
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:21
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:21
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|13:31
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|12:31
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:46
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|13:26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:06
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets