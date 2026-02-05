Hannover Rück Aktie
Marktkap. 29,83 Mrd. EURKGV 12,16
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
Hannover Rück Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Dividende des Rückversicherers liege um fünf Prozent über der Markterwartung, schrieb Ben Cohen in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Grund hierfür sei das höher als erwartet ausgefallene Nettoergebnis im Schlussquartal./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:13 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:13 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Sector Perform
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
275,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
252,40 €
|Abst. Kursziel*:
8,95%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
255,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,84%
|
Analyst Name:
Ben Cohen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
294,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hannover Rück
|10:41
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10:26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.03.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:41
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10:26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.03.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
