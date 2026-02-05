DAX 23.687 +0,2%ESt50 5.777 -0,3%MSCI World 4.420 -0,1%Top 10 Crypto 9,2330 -0,9%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 61.130 +0,5%Euro 1,1563 +0,1%Öl 97,22 +3,8%Gold 5.178 +0,4%
Hannover Rück Aktie

255,00 EUR +6,60 EUR +2,66 %
Marktkap. 29,83 Mrd. EUR

KGV 12,16
WKN 840221

ISIN DE0008402215

Symbol HVRRF

RBC Capital Markets

Hannover Rück Sector Perform

09:46 Uhr
Hannover Rück
Hannover Rück
255,00 EUR 6,60 EUR 2,66%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Dividende des Rückversicherers liege um fünf Prozent über der Markterwartung, schrieb Ben Cohen in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Grund hierfür sei das höher als erwartet ausgefallene Nettoergebnis im Schlussquartal./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:13 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:13 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Sector Perform

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
275,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
252,40 €		 Abst. Kursziel*:
8,95%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
255,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,84%
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
294,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

10:41 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
10:26 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
10:06 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:46 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
05.03.26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Hannover Rück

finanzen.net Vorläufige Zahlen bestätigt Hannover Rück-Aktie in Grün: Gewinnplus - Dividende steigt kräftig Hannover Rück-Aktie in Grün: Gewinnplus - Dividende steigt kräftig
finanzen.net Barclays Capital: Hannover Rück-Aktie erhält Underweight
finanzen.net Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Hannover Rück-Aktie mit Buy
finanzen.net Hannover Rück-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Neutral
finanzen.net Sector Perform-Analyse: RBC Capital Markets bewertet Hannover Rück-Aktie
TraderFox Big Call: Safran, Mondelez, Schneider Electric, Hannover Rück
finanzen.net DAX aktuell: DAX gibt zum Start nach
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start des Donnerstagshandels
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit Kursplus
EQS Group EQS-News: Hannover Re increases earnings and dividend, reinforces sustained profitability significantly
EQS Group EQS-News: Hannover Re grows premium volume despite highly competitive market environment and generates Group net income of EUR 2.6 billion in 2025
EQS Group EQS-DD: Hannover Rück SE: Clemens Jungsthöfel, buy
EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Hannover Re raises earnings guidance for 2025 after very good business performance
EQS Group EQS-News: E+S Rück anticipates a stable market environment in Germany for 2026 and continued growth in demand for reinsurance protection
EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-Adhoc: Hannover Re modifies dividend policy
