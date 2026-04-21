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Marktkap. 33,47 Mrd. EUR

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WKN 840221

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Symbol HVRRF

JP Morgan Chase & Co.

Hannover Rück Neutral

16:21 Uhr
Hannover Rück Neutral
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die Kennziffern dürften im Rahmen der Markterwartungen liegen, schrieb Kamran M Hossain in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er geht weiterhin davon aus, dass der Rückversicherer sein Jahresziel für den Nettogewinn von 2,7 Milliarden Euro leicht übertreffen wird./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 14:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 14:17 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Neutral

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
277,60 €		 Abst. Kursziel*:
4,47%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
276,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,07%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
299,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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16:21 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
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