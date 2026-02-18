DAX 25.278 +1,1%ESt50 6.103 +1,4%MSCI World 4.542 +0,0%Top 10 Crypto 8,5600 -2,6%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.961 +1,0%Euro 1,1794 +0,1%Öl 70,52 +0,3%Gold 5.017 +0,8%
Heidelberg Materials Aktie

204,50 EUR +0,40 EUR +0,20 %
STU
Marktkap. 34,31 Mrd. EUR

KGV 18,44
WKN 604700

ISIN DE0006047004

Symbol HLBZF

JP Morgan Chase & Co.

Heidelberg Materials Overweight

08:01 Uhr
Heidelberg Materials Overweight
Heidelberg Materials
Heidelberg Materials
204,50 EUR 0,40 EUR 0,20%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall präsentierte am Mittwochabend ihr Negativszenario für die möglichen Veränderungen im europäischen Handel von Emissionszertifikaten (ETS) und ihren Auswirkungen auf die Baustoffbranche. Dabei setzt die Expertin beispielsweise einen Preis für CO2-Emissionen von lediglich 40 Euro je Tonne an - nach 90 Euro in ihrer anderen Szenarioanalyse aus der Vorwoche. Selbst in einem solchen Negativszenario rechnet Rall mit anhaltender Preisdisziplin in der Branche. Und die Vorreiter in der Dekarbonisierung - wie Heidelberg Materials und Holcim - dürften weiterhin Kostenvorteile erzielen. Der Nachteil im Negativszenario erscheine marginal verglichen mit dem jüngsten Milliardenverlust an Marktwert bei den Heidelbergern in schierer ETS-Sorge./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 19:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
204,70 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
204,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
258,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

08:01 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.02.26 Heidelberg Materials Buy UBS AG
16.02.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
10.02.26 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

