HelloFresh Aktie
Marktkap. 1,41 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
HelloFresh Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Die Gewinnwarnung des Kochboxenkonzerns habe überwiegend währungsbedingte Gründe, aber auch das Ready-to-Eat-Geschäft laufe schwach, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch in einer ersten Reaktion nach den vorab veröffentlichten Zahlen für das zweite Quartal. Die verfehlten Erwartungen an den Umsatz und letztlich kaum bedeutende Umsatzverbesserungen würfen weitere Fragen im Hinblick auf ein gesundes Geschäftsmodell auf. Diebel zufolge dürften die Marktschätzungen für das diesjährige operative Ergebnis (Ebitda) um 10 Prozent sinken./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:30 / BST
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
9,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
8,70 €
|Abst. Kursziel*:
3,40%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
8,17 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,16%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HelloFresh
|08:01
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.25
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.06.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.25
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.06.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.25
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.25
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.25
|HelloFresh Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|29.04.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.08.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|11.06.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|15.05.24
|HelloFresh Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.25
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|23.06.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.25
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG