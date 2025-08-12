DAX 24.186 +0,7%ESt50 5.388 +1,0%Top 10 Crypto 16,74 -1,5%Dow 44.922 +1,0%Nas 21.713 +0,1%Bitcoin 104.197 -1,1%Euro 1,1701 +0,0%Öl 65,86 +0,2%Gold 3.357 +0,1%
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- thyssenkrupp mit Verlust -- Bitcoin erreicht neues Rekordhoch
Top News
LANXESS-Aktie: LANXESS korrigiert Jahresprognose nach unten - Werkschließungen
Bitcoin erreicht neues Rekordhoch: Erstmals über 124.000 US-Dollar
Profil

HelloFresh Aktie

HelloFresh Aktien-Sparplan
8,17 EUR -0,30 EUR -3,50 %
STU
Marktkap. 1,41 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
NEU
WKN A16140

ISIN DE000A161408

Symbol HLFFF

08:01 Uhr
HelloFresh
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Die Gewinnwarnung des Kochboxenkonzerns habe überwiegend währungsbedingte Gründe, aber auch das Ready-to-Eat-Geschäft laufe schwach, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch in einer ersten Reaktion nach den vorab veröffentlichten Zahlen für das zweite Quartal. Die verfehlten Erwartungen an den Umsatz und letztlich kaum bedeutende Umsatzverbesserungen würfen weitere Fragen im Hinblick auf ein gesundes Geschäftsmodell auf. Diebel zufolge dürften die Marktschätzungen für das diesjährige operative Ergebnis (Ebitda) um 10 Prozent sinken./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:30 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
9,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
8,70 €		 Abst. Kursziel*:
3,40%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
8,17 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,16%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

08:01 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.08.25 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
10.07.25 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
07.07.25 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.06.25 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

