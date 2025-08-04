Henkel vz. Aktie
Marktkap. 26,7 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Das robuste Zahlenwerk des Konsumgüter- und Klebstoffherstellers deute auf dynamische Margen hin, schrieb Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./rob/ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Neutral
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
84,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
67,14 €
|Abst. Kursziel*:
25,11%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
68,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,56%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|12:46
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:56
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|11:46
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|11:36
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:46
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:56
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|11:46
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|11:36
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:46
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|11:36
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|15.07.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|26.06.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.24
|Henkel vz. Underperform
|Bernstein Research
|13.05.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:46
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:56
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|09:06
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|03.07.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG