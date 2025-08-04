DAX 24.321 +1,7%ESt50 5.347 +1,6%Top 10 Crypto 15,91 +3,3%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 100.150 +1,6%Euro 1,1648 -0,1%Öl 67,16 +0,3%Gold 3.377 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, Henkel, IonQ, Deutsche Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Apple-Aktie gefragt: Apple investiert 100 Milliarden Dollar in US-Standorte - auf Druck von Trump Apple-Aktie gefragt: Apple investiert 100 Milliarden Dollar in US-Standorte - auf Druck von Trump
adidas-Aktie gesucht: adidas sagt sich von Tarifbindung los - trotz Gewerschaftskritik adidas-Aktie gesucht: adidas sagt sich von Tarifbindung los - trotz Gewerschaftskritik
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Henkel vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Henkel vz. Aktien-Sparplan
68,54 EUR +1,52 EUR +2,27 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 26,7 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 604843

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006048432

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HENOF

UBS AG

Henkel vz Neutral

11:56 Uhr
Henkel vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
68,54 EUR 1,52 EUR 2,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Das robuste Zahlenwerk des Konsumgüter- und Klebstoffherstellers deute auf dynamische Margen hin, schrieb Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./rob/ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

Zusammenfassung: Henkel vz. Neutral

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
67,14 €		 Abst. Kursziel*:
25,11%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
68,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,56%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

12:46 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
11:56 Henkel vz. Neutral UBS AG
11:46 Henkel vz. Buy Warburg Research
11:36 Henkel vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:06 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

finanzen.net Rating im Fokus Henkel vz-Aktie: RBC Capital Markets gibt Sector Perform-Bewertung bekannt Henkel vz-Aktie: RBC Capital Markets gibt Sector Perform-Bewertung bekannt
dpa-afx ROUNDUP: Henkel erwartet höhere Marge trotz Konsumflaute - Aktie im Plus
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit positiven Vorzeichen
finanzen.net Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Henkel vz-Aktie
finanzen.net Henkel vz-Analyse: Warburg Research vergibt Buy an Henkel vz-Aktie
finanzen.net JP Morgan Chase & Co. beurteilt Henkel vz-Aktie mit Overweight
dpa-afx Henkel-Aktie legt dennoch zu: Henkel streicht Umsatzprognose zusammen
dpa-afx AKTIEN-FLASH: Henkel-Zahlen kommen gut an
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Henkel auf 'Hold' - Ziel 77 Euro
EQS Group EQS-News: Henkel expects further profitable growth in fiscal 2025
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Henkel AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
RSS Feed
Henkel KGaA Vz. zu myNews hinzufügen