Henkel vz. Aktie
Marktkap. 27,46 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen von 84 auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Guillaume Delmas verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf anhaltende Unsicherheit, was aus eigener Kraft das Wachstum des Konsumgüterkonzerns betrifft. Die Bewertung der Aktien sei vielversprechend, aber es mangele ihnen an absehbaren Kurstreibern./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Neutral
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
69,36 €
|Abst. Kursziel*:
8,13%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
69,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,66%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|12:31
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11:56
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
