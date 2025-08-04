Henkel vz. Aktie
Marktkap. 26,7 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Henkel nach Halbjahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern habe mehr oder weniger wie erwartet abgeschnitten, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die gekürzte Umsatzprognose werde wohl nicht gut ankommen, sie sei aber auch keine große Überraschung, da der Konsens schon in diesem Bereich liege. Ausgleichend wirke, dass das untere Ende der Zielspanne für die operative Marge (Ebit) angehoben worden sei./tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:22 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:22 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Sector Perform
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
67,14 €
|Abst. Kursziel*:
19,15%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
68,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,28%
|
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
