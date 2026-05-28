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Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

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Marktkap. 24,52 Mrd. EUR

KGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
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WKN 872318

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ISIN SE0000106270

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Symbol HMRZF

Jefferies & Company Inc.

HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold

08:01 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
Aktie in diesem Artikel
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
15,21 EUR -0,02 EUR -0,13%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für H&M von 164 auf 154 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst James Grzinic kappte am Donnerstag seine Schätzungen für die Modekette aufgrund der schwierigeren Versorgungsbedingungen im Zuge der Einflüsse des Nahost-Kriegs auf Rohstoffe und Lieferketten./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 12:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
154,00 SEK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
164,80 SEK		 Abst. Kursziel*:
-6,55%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
147,44 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

08:01 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Jefferies & Company Inc.
28.05.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral UBS AG
21.05.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight Barclays Capital
20.05.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Deutsche Bank AG
20.05.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell Goldman Sachs Group Inc.
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