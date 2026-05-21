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Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

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Marktkap. 23,9 Mrd. EUR

KGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
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WKN 872318

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ISIN SE0000106270

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Symbol HMRZF

UBS AG

HennesMauritz AB (HM, H&M) Neutral

08:01 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Neutral
Aktie in diesem Artikel
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für H&M von 180 auf 169 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Rückenwind für die Profitabilität dürfte sich fortgesetzt haben, das Wachstum sei allerdings fraglich, schrieb Sreedhar Mahamkali am Mittwochabend mit Blick auf das zweite Geschäftsquartal. Er kappte seine Schätzungen für die Schweden./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 18:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
169,00 SEK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
165,45 SEK		 Abst. Kursziel*:
2,15%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sreedhar Mahamkali 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
148,56 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

08:01 Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral UBS AG
21.05.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight Barclays Capital
20.05.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Deutsche Bank AG
20.05.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell Goldman Sachs Group Inc.
20.05.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight JP Morgan Chase & Co.
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