Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 23,9 Mrd. EURKGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für H&M von 180 auf 169 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Rückenwind für die Profitabilität dürfte sich fortgesetzt haben, das Wachstum sei allerdings fraglich, schrieb Sreedhar Mahamkali am Mittwochabend mit Blick auf das zweite Geschäftsquartal. Er kappte seine Schätzungen für die Schweden./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 18:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
169,00 SEK
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
165,45 SEK
|Abst. Kursziel*:
2,15%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sreedhar Mahamkali
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
148,56 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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