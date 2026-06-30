Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 28,02 Mrd. EURKGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für H&M nach Quartalzahlen mit einem Kursziel von 168 schwedischen Kronen auf "Neutral" belassen. Die Textilkette entwickle sich robust und mache operativ Fortschritte bei Kostenkontrolle und Lagerbestandsmanagement, schrieb Sreedhar Mahamkali am Dienstag. Allerdings brauch es immer noch eine Trendwende beim Umsatz./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 10:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
168,00 SEK
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
16,12 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sreedhar Mahamkali
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
151,13 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
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|Deutsche Bank AG
|08:06
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|17.08.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.06.26
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|Hennes Mauritz (H M, H&M) Outperform
|RBC Capital Markets
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|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
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|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
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|Barclays Capital
|20.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:06
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|17.08.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG