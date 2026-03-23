Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 172,93 Mrd. EURKGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hermes vor dem am 15. April erwarteten Zwischenbericht zum ersten Quartal von 2350 auf 2250 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Schätzungen an die jüngsten Branchendaten und Wechselkursentwicklungen an und verwies zudem auf Gespräche mit dem Investor-Relations-Team. Ihre Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis kappte sie leicht angesichts des Nahostkonflikts, schwachen Tourismustrends in Europa und den immer noch schwankungsreichen Trends in China./rob/ck/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 20:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
2.250,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
1.693,50 €
|Abst. Kursziel*:
32,86%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
1.698,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,51%
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.429,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hermès (Hermes International)
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|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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