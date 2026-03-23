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Marktkap. 172,93 Mrd. EUR

KGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
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WKN 886670

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ISIN FR0000052292

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Symbol HESAF

JP Morgan Chase & Co.

Hermès (Hermes International) Neutral

10:11 Uhr
Hermès (Hermes International) Neutral
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
1.698,00 EUR 39,50 EUR 2,38%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hermes vor dem am 15. April erwarteten Zwischenbericht zum ersten Quartal von 2350 auf 2250 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Schätzungen an die jüngsten Branchendaten und Wechselkursentwicklungen an und verwies zudem auf Gespräche mit dem Investor-Relations-Team. Ihre Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis kappte sie leicht angesichts des Nahostkonflikts, schwachen Tourismustrends in Europa und den immer noch schwankungsreichen Trends in China./rob/ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 20:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
2.250,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
1.693,50 €		 Abst. Kursziel*:
32,86%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
1.698,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,51%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.429,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

10:11 Hermès (Hermes International) Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.03.26 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
17.02.26 Hermès (Hermes International) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.26 Hermès (Hermes International) Equal Weight Barclays Capital
16.02.26 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
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