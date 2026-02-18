HOCHTIEF Aktie
Marktkap. 29 Mrd. EURKGV 12,58 Div. Rendite 4,03%
WKN 607000
ISIN DE0006070006
Symbol HOCFF
HOCHTIEF Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 371 Euro belassen. Der Nettogewinn für 2025 und das Gewinnziel für 2026 hätten leicht über den Erwartungen gelegen, schrieb Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Highlight sei aber der im vierten Quartal beschleunigte Auftragseingang im B2B-Geschäft des Baukonzerns. Allerdings sei die Aktie seit Jahresbeginn um rund 20 Prozent gestiegen, sodass die aktuellen Nachrichten nicht ausreichen könnten, um die Aktie kurzfristig weiter nach oben zu treiben./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 09:32 / UKT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 09:32 / UKT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HOCHTIEF Hold
|Unternehmen:
HOCHTIEF AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
371,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
399,40 €
|Abst. Kursziel*:
-7,11%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
391,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,21%
|
Analyst Name:
Graham Hunt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
318,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HOCHTIEF AG
|17:31
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|17:31
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|28.03.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.17
|HOCHTIEF Verkaufen
|DZ BANK
|14.11.17
|HOCHTIEF Verkaufen
|Independent Research GmbH
|08.11.17
|HOCHTIEF Reduce
|Kepler Cheuvreux
|19.10.17
|HOCHTIEF Verkaufen
|Independent Research GmbH
|13.10.17
|HOCHTIEF Reduce
|Commerzbank AG
|17:31
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital