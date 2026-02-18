DAX 25.025 -1,0%ESt50 6.052 -0,8%MSCI World 4.527 -0,3%Top 10 Crypto 8,4740 -3,6%Nas 22.713 -0,2%Bitcoin 56.476 +0,2%Euro 1,1769 -0,1%Öl 71,62 +1,9%Gold 5.004 +0,5%
Börse am Donnerstag: DAX letztlich tiefrot - 25.000-Punkte-Marke nach Rücksetzer zurückerobert
Analyse: So bewertet DZ BANK die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
HOCHTIEF Aktie

Marktkap. 29 Mrd. EUR

KGV 12,58 Div. Rendite 4,03%
WKN 607000

ISIN DE0006070006

Symbol HOCFF

Jefferies & Company Inc.

HOCHTIEF Hold

17:31 Uhr
HOCHTIEF Hold
HOCHTIEF AG
391,40 EUR -7,20 EUR -1,81%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 371 Euro belassen. Der Nettogewinn für 2025 und das Gewinnziel für 2026 hätten leicht über den Erwartungen gelegen, schrieb Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Highlight sei aber der im vierten Quartal beschleunigte Auftragseingang im B2B-Geschäft des Baukonzerns. Allerdings sei die Aktie seit Jahresbeginn um rund 20 Prozent gestiegen, sodass die aktuellen Nachrichten nicht ausreichen könnten, um die Aktie kurzfristig weiter nach oben zu treiben./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 09:32 / UKT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 09:32 / UKT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HOCHTIEF Hold

Unternehmen:
HOCHTIEF AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
371,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
399,40 €		 Abst. Kursziel*:
-7,11%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
391,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,21%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
318,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HOCHTIEF AG

17:31 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
16.02.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
15.01.26 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
09.12.25 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
28.11.25 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

