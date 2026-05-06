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Marktkap. 39,8 Mrd. EUR

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Symbol HOCFF

Jefferies & Company Inc.

HOCHTIEF Hold

16:21 Uhr
HOCHTIEF Hold
Aktie in diesem Artikel
HOCHTIEF AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 480 Euro belassen. Er sei für das Vorsteuerergebnis und das Nettoergebnis optimistischer gestimmt als die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten, schrieb Graham Hunt in einem Ausblick am Donnerstag und anlässlich der jüngst veröffentlichen Konsensschätzungen für den Bau- und Infrastrukturkonzern./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 09:03 / UKT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 09:03 / UKT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HOCHTIEF Hold

Unternehmen:
HOCHTIEF AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
480,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
545,00 €		 Abst. Kursziel*:
-11,93%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
542,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,44%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
392,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HOCHTIEF AG

16:21 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
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11.03.26 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
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