HOCHTIEF Aktie
Marktkap. 39,8 Mrd. EURKGV 28,10 Div. Rendite 1,96%
WKN 607000
ISIN DE0006070006
Symbol HOCFF
HOCHTIEF Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 480 Euro belassen. Er sei für das Vorsteuerergebnis und das Nettoergebnis optimistischer gestimmt als die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten, schrieb Graham Hunt in einem Ausblick am Donnerstag und anlässlich der jüngst veröffentlichen Konsensschätzungen für den Bau- und Infrastrukturkonzern./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 09:03 / UKT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 09:03 / UKT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HOCHTIEF Hold
|Unternehmen:
HOCHTIEF AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
480,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
545,00 €
|Abst. Kursziel*:
-11,93%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
542,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,44%
|
Analyst Name:
Graham Hunt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
392,85 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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