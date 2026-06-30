HUGO BOSS Aktie
Marktkap. 2,56 Mrd. EURKGV 10,00 Div. Rendite 0,11%
WKN A1PHFF
ISIN DE000A1PHFF7
Symbol HUGPF
HUGO BOSS Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hugo Boss von 33 auf 37 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen des Modekonzerns am 4. August dürften ein solides Quartal belegen, schrieb Frederick Wild am Dienstagabend in seinem Ausblick. Beim operativen Ergebnis (Ebit) liege er 3 Prozent über der Konsensschätzung. Beim Umsatz dürfte das robuste Geschäft auf dem amerikanischen Kontinent die Schwäche in der EMEA-Region sowie die Normalisierung im asiatisch-pazifischen Raum kompensieren. Im derzeitigen Transformationsprozess seien indes weiter keine Kurstreiber in Sicht./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HUGO BOSS Hold
|Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
37,57 €
|Abst. Kursziel*:
-1,52%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
37,61 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,62%
|
Analyst Name:
Frederick Wild
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,66 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HUGO BOSS AG
|08:01
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|11.06.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|11.06.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|13.04.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|10.03.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|18.01.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|28.09.22
|HUGO BOSS Reduce
|Baader Bank
|05.05.21
|HUGO BOSS Verkaufen
|DZ BANK
|08:01
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|11.06.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.