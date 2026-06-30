DAX 24.985 +0,0%ESt50 6.304 -0,4%MSCI World 4.820 -0,1%Top 10 Crypto 7,6635 +1,9%Nas 26.214 +1,5%Bitcoin 51.527 +0,4%Euro 1,1398 -0,2%Öl 72,94 +0,0%Gold 3.967 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil um 25.000 Punkte -- Gewinne an den Börsen in Asien -- Nike übertrifft Erwartungen -- Trumps Kryptogeschäfte bringen eine Milliarde Dollar -- Bayer, Samsung, SK hynix, adidas im Fokus
Top News
Webinar mit Birger Schäfermeier: Warum gute Trader trotz der richtigen Strategie scheitern - und wie du dieses Schicksal vermeidest! Webinar mit Birger Schäfermeier: Warum gute Trader trotz der richtigen Strategie scheitern - und wie du dieses Schicksal vermeidest!
Siemens-Aktie mit Verlusten: Industriekonzern startet sein neues Aktienrückkaufprogramm Siemens-Aktie mit Verlusten: Industriekonzern startet sein neues Aktienrückkaufprogramm
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HUGO BOSS Aktie

Kaufen
Verkaufen
HUGO BOSS Aktien-Sparplan
37,61 EUR +0,12 EUR +0,32 %
STU
finanzen.net zero
HUGO BOSS jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 2,56 Mrd. EUR

KGV 10,00 Div. Rendite 0,11%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1PHFF

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1PHFF7

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HUGPF

Jefferies & Company Inc.

HUGO BOSS Hold

08:01 Uhr
HUGO BOSS Hold
Aktie in diesem Artikel
HUGO BOSS AG
37,61 EUR 0,12 EUR 0,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hugo Boss von 33 auf 37 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen des Modekonzerns am 4. August dürften ein solides Quartal belegen, schrieb Frederick Wild am Dienstagabend in seinem Ausblick. Beim operativen Ergebnis (Ebit) liege er 3 Prozent über der Konsensschätzung. Beim Umsatz dürfte das robuste Geschäft auf dem amerikanischen Kontinent die Schwäche in der EMEA-Region sowie die Normalisierung im asiatisch-pazifischen Raum kompensieren. Im derzeitigen Transformationsprozess seien indes weiter keine Kurstreiber in Sicht./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HUGO BOSS Hold

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
37,57 €		 Abst. Kursziel*:
-1,52%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
37,61 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,62%
Analyst Name:
Frederick Wild 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HUGO BOSS AG

08:01 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
22.06.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.06.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
11.06.26 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
10.06.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

finanzen.net Analysten-Meinungen HUGO BOSS-Aktie: Was Analysten von HUGO BOSS erwarten HUGO BOSS-Aktie: Was Analysten von HUGO BOSS erwarten
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: Das macht der MDAX nachmittags
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich schwächer
dpa-afx Frasers Group bleibt bei Übernahmeangebot für Hugo Boss stur
Dow Jones Frasers will Angebotspreis für HUGO BOSS nicht erhöhen - Aktien fester
finanzen.net MDAX-Wert HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HUGO BOSS von vor 3 Jahren bedeutet
EQS Group EQS-NVR: HUGO BOSS AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hugo Boss auf 'Neutral' - Ziel 40 Euro
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zum Start mit Zuschlägen
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
HUGO BOSS AG zu myNews hinzufügen