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Marktkap. 70,51 Mrd. EUR

KGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
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WKN 623100

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ISIN DE0006231004

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Symbol IFNNF

Jefferies & Company Inc.

Infineon Buy

08:16 Uhr
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Infineon mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Der Halbleiterkonzern habe seine Führungsstellung bei Chips für die Autobranche im vergangenen Jahr weiter ausgebaut, schrieb Janardan Menon am Sonntag. Der anhaltende Anstieg in diesem Bereich seit 2018, der sich auch fortsetzen und Wachstum sowie Gewinnen helfen dürfte, spiegele die Dominanz von Infineon bei Mikrocontroller-Einheiten (MCU) für Software-definierte Autos wider./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Infineon Buy

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
54,19 €		 Abst. Kursziel*:
-4,04%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
54,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,90%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

08:16 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
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