Infineon Aktie
Marktkap. 70,51 Mrd. EURKGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Infineon mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Der Halbleiterkonzern habe seine Führungsstellung bei Chips für die Autobranche im vergangenen Jahr weiter ausgebaut, schrieb Janardan Menon am Sonntag. Der anhaltende Anstieg in diesem Bereich seit 2018, der sich auch fortsetzen und Wachstum sowie Gewinnen helfen dürfte, spiegele die Dominanz von Infineon bei Mikrocontroller-Einheiten (MCU) für Software-definierte Autos wider./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Infineon Buy
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
54,19 €
|Abst. Kursziel*:
-4,04%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
54,11 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,90%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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