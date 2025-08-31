DAX 24.271 +0,1%ESt50 5.702 +0,5%MSCI World 4.379 +0,2%Top 10 Crypto 15,77 +5,9%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 99.181 +0,8%Euro 1,1642 +0,1%Öl 65,42 -0,4%Gold 4.043 -0,9%
JCDecaux Aktie

15,32 EUR -0,13 EUR -0,84 %
STU
14,33 CHF -0,14 CHF -0,94 %
BRX
Marktkap. 3,33 Mrd. EUR

KGV 12,52 Div. Rendite 3,63%
WKN 578972

ISIN FR0000077919

Symbol JCDXF

Aktie in diesem Artikel
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
15,32 EUR -0,13 EUR -0,84%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für JCDecaux von 19,80 auf 19,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analystin Annick Maas rechnet für das dritte Quartal mit einem leichten Umsatzrückgang des Werbekonzerns. Sie gab ihren Schätzungen am Montag vor dem Quartalsbericht am 6. November den letzten Feinschliff./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 07:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 07:20 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
19,50 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
15,54 €		 Abst. Kursziel*:
25,48%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
15,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,28%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

10:36 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
01.10.25 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11.09.25 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
05.08.25 JCDecaux Neutral UBS AG
04.08.25 JCDecaux Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

