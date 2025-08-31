JCDecaux Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für JCDecaux von 19,80 auf 19,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analystin Annick Maas rechnet für das dritte Quartal mit einem leichten Umsatzrückgang des Werbekonzerns. Sie gab ihren Schätzungen am Montag vor dem Quartalsbericht am 6. November den letzten Feinschliff./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 07:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 07:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|10:36
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|01.10.25
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.25
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.25
|JCDecaux Neutral
|UBS AG
|04.08.25
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
