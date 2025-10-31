JCDecaux Aktie
Marktkap. 3,3 Mrd. EURKGV 12,52 Div. Rendite 3,63%
WKN 578972
ISIN FR0000077919
Symbol JCDXF
JCDecaux Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für JCDecaux mit einem Kursziel von 19,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Christophe Cherblanc beschäftigte sich in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse mit dem Einfluss Künstlicher Intelligenz (KI) auf den Mediensektor, der Anlegern derzeit Sorgen bereite. Das Interesse der Investoren an diesem Thema lasse nicht nach. Er hat eine positive Einstellung zu großen Sektorwerten wie Relx, Publicis, Wolters Kluwer und Universal Music, die "an der Spitze der KI-Debatte" stünden./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: JCDecaux Market-Perform
|Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
19,50 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
15,35 €
|Abst. Kursziel*:
27,04%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
15,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,79%
|
Analyst Name:
Christophe Cherblanc
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
