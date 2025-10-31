DAX 23.784 -0,7%ESt50 5.614 -0,8%MSCI World 4.340 -0,2%Top 10 Crypto 13,67 -0,8%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.557 +0,1%Euro 1,1493 +0,1%Öl 64,36 +0,0%Gold 3.982 +1,3%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für JCDecaux mit einem Kursziel von 19,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Christophe Cherblanc beschäftigte sich in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse mit dem Einfluss Künstlicher Intelligenz (KI) auf den Mediensektor, der Anlegern derzeit Sorgen bereite. Das Interesse der Investoren an diesem Thema lasse nicht nach. Er hat eine positive Einstellung zu großen Sektorwerten wie Relx, Publicis, Wolters Kluwer und Universal Music, die "an der Spitze der KI-Debatte" stünden./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
19,50 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
15,35 €		 Abst. Kursziel*:
27,04%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
15,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,79%
Analyst Name:
Christophe Cherblanc 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

09:16 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
27.10.25 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
01.10.25 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11.09.25 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
05.08.25 JCDecaux Neutral UBS AG
mehr Analysen

