JCDecaux Aktie
Marktkap. 3,54 Mrd. EURKGV 12,52 Div. Rendite 3,63%
WKN 578972
ISIN FR0000077919
Symbol JCDXF
JCDecaux Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für JCDecaux nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 19,30 Euro auf "Market-Perform" belassen. Annick Maas attestierte dem Werbedienstleister ein starkes Zahlenwerk. Das prozentuale Umsatzplus im vierten Quartal habe die Konsensschätzung um mehr als das Doppelte überboten, so die Expertin am Donnerstag./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 06:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 06:32 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: JCDecaux Market-Perform
|Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
19,30 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
16,73 €
|Abst. Kursziel*:
15,36%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
18,51 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,27%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|11:46
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|09:01
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.25
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.25
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|07.03.25
|JCDecaux Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.25
|JCDecaux Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.07.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
